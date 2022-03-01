「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」，2022年得獎名單公布！在主動式基金獲獎名單，安聯投信是最大贏家，總共抱回5座大獎；在ETF獎項方面，富邦投信奪下2獎為最多；另在團隊研究獎方面，由於入圍團隊投研實力堅強，難分軒輊，評審團最終決定股票型基金獎團隊研究大獎，頒獎給安聯投信、野村投信，至於固定收益型基金團隊研究大獎則由安聯投信獨得。

「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」頒獎典禮將於3月30日舉辦。

邁向第15年的「Smart智富台灣基金獎」，今年總計頒發出32座大獎，包括23座主動式基金獎項、6座指數股票型基金（ETF）獎項，以及3座團隊研究獎。以今年參與評選的主動式基金總量達到3541檔換算，得獎率僅0.65％，獲獎難度堪稱國內最高！

「Smart智富台灣基金獎」主辦單位指出，2022年主動式基金獎項原計有26座（包含2座ESG基金獎），但本次由於拉丁美洲股票型基金、政府債券型基金以及股票型組合式基金，短、中、長期績效表現普遍黯淡，甚至低於基準指數表現，因此評審團一致同意以上3組別基金今次不宜推薦給投資人，決議今年以上3座獎項從缺。

在2022年「Smart智富台灣基金獎」的主動式基金獲獎名單，安聯投信總共抱回5座大獎，其中「安聯全球永續發展基金-A配息類股（歐元）」一舉抱得全球股票型基金獎與ESG基金獎（海外）2個獎座，「安聯台灣智慧基金」、「安聯台灣科技基金」分別得到台灣股票型基金獎、科技股票型基金獎，而「安聯四季豐收債券組合基金-B類型（月配息）-人民幣」則拿下債券型組合式基金獎項。

「Smart智富台灣基金獎」評審團主席、台灣大學財務金融系教授邱顯比表示，台股基金在2021年的表現堪稱有史以來最出色的一年，不單獲獎的「安聯台灣智慧基金」短、中、長期績效明顯贏過指標指數，連台股基金組別平均績效都高達42.65％，以強勢報酬證明台股經理人以及投研團隊優異的選股和配置能力。

在ETF獎項方面，富邦投信以「富邦台灣采吉50基金」和「富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金」奪下2獎為最多，這也是富邦台灣采吉50基金的第2度獲獎。另外，統一投信、元大投信、中信投信和國泰投信則各獲1獎。

今年共有50檔ETF報名角逐7座獎項，但今年創新類（債券）ETF由於在各項量化指標、質化表現等各方面均未見突出之處，評審團一致決議創新類（債券）ETF獎項從缺，因此最終選出6檔獲獎ETF。

台灣ETF市場愈趨白熱化，光在去年就發行了19檔ETF，ETF總管理資產規模超越2.13兆元，而今年度6項大獎分別出自5家投信公司，更是凸顯ETF市場的興盛與競爭激烈程度。

在團隊研究獎方面，今年度「Smart智富台灣基金獎」罕見共頒發3座獎項。由於入圍團隊投研實力堅強，難分軒輊，評審團最終決定股票型基金獎團隊研究大獎，由安聯投信、野村投信共享榮耀，這是自2015年之後，第二度出現由兩家投信研究團隊共享股票型基金團隊研究獎；固定收益型基金團隊研究大獎，則由安聯投信獨得。

為肯定得獎基金並祝賀得獎投信公司之優異表現，2022年「Smart智富台灣基金獎」頒獎典禮將於3月30日舉辦，《Smart智富》月刊社長林正峰表示，2022年在地緣政治及金融市場充滿不確定性的背景下，對基金操盤手將是一大考驗，期許經理人與投信公司能夠秉持初衷，持續為投資人創造優異績效、累積財富。