女星李冰冰日前過49歲生日時，在社群平台上發布了她與侄子及侄女的合照，還炫耀曬出他們親手繪畫的生日賀卡，並寫下「跟孩子在一起的日子有無數想像不到的驚喜和快樂，可以說是從未體驗過的。」似乎把侄子及侄女當自己小孩寵著。

49歲李冰冰擁有精緻五官及精湛演技，近年來也進軍好萊塢《惡靈古堡5》、《變形金剛4、5》、《巨齒鯊》等演出，難得忙裡偷閒的她，在生日當天選擇和家人一起度過，由於李冰冰太開心，便在社群狂曬侄子及侄女合照並寫下「感恩上天讓我能體會到，他們整天的嘰嘰喳喳吵吵鬧鬧。你會疲於應對束手無策，讓你哭也讓你笑，搞得你又累又煩還覺得是幸福的味道。」

李冰冰的侄子及侄女為了幫她慶生手繪了賀卡，對於圖畫李冰冰不解的詢問「大大(李冰冰)的樣子，永遠是一個大圈上面畫一個小圈，為什麼有個小圈在大大的頭頂呢？」小朋友童言童語的說「大大，你每天不都是頭上面就頂一個【揪儿(髮髻)】嗎？」，小朋友話一出，李冰冰立刻被噎到笑噴了出來，認為孩子畫的確實沒錯！而且簡單形象！

李冰冰不解的詢問為何她頭上有一圈。（圖/李冰冰微博）

李冰冰親妹是她經紀人。（圖/李冰冰微博）

和小朋友度過生日的時光，讓李冰冰認為「跟娃(侄子及侄女)一起，這每天一睁眼就混亂的什麼都顧不上，常常頭不梳臉不洗的就一混一整天就没了，時間過得飛快，從没注意過自己的造型。」李冰冰慶生時她的親妹也曝光了，其實李冰冰妹妹是她經紀人，姊妹感情十分要好，李冰冰將侄子及侄女視如己出，將彼此的互動常發到社群上。