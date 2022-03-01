日前俄羅斯宣布舉兵攻打烏克蘭後震驚全球，許多歐洲國家紛紛提出制裁方案，並提供軍備支援烏克蘭。而在台灣發展的烏克蘭網紅佳娜，在戰爭爆發後也立刻在網路上發文分享家人現況引發關注，近日她還與同樣在台灣發展的俄羅斯辣模兼攝影師Sasha合體，透露兩國的現況，再度引起熱議。

Sasha昨（2/28）日在個人YouTube頻道上，以「烏克蘭跟俄羅斯是一家人嗎？」為標題，找來佳娜合體一同拍片。她們在影片中表示，兩人雖來自不同的國家，但來台發展多年、感情堅定，還與另外兩名烏克蘭及俄羅斯好友共同創立群組，經常在裡面分享生活、互相打氣，從沒想過戰爭會爆發，因為對她們來說即使因政治讓兩國關係緊張，但對於人民而言並不影響，很多人的家人及朋友都是來自烏克蘭及俄羅斯。

不過，戰爭爆發後，佳娜透露烏克蘭人會開始霸凌當地的俄羅斯人，但很多俄羅斯人並不想打仗，Sasha也接著表示，現在俄羅斯各地都出現反戰聲浪，許多人上街抗議卻遭到警察「無差別攻擊逮捕」，就連老人、小孩都不放過，令她看了相當痛心；另外，Sasha還提到其實很多俄羅斯軍人根本不知道要打仗，因為俄羅斯政府只跟他們說「是去烏克蘭練習」，沒想到卻是真的，因此很多20歲左右的俄羅斯軍人到了烏克蘭後都拒絕作戰，直接遭到當地人俘虜。

佳娜透露烏克蘭當地現況。（圖／YOUTUBE）

最後，她們也強調兩國人民都不希望戰爭，也認為普丁一直活在自己的世界裡，希望國際的制裁能讓他趕緊從夢中醒來停止戰爭，別再讓人民受害。而影片曝光後，也立即受到大批網友留言加油打氣。