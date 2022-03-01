「印度神童」阿南德又有最新預言，他在最新的影片中指出，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）已經開始運行，因此3月16日及4月13日這兩天要注意，金融投資等市場將會有重大改變，將影響世上每個地區的經濟及個人收入，但人們最終會因禍得福。

阿南德日前於個人YouTube頻道《Conscience》中表示，目前全球的經濟表現並不理想，從印鈔問題就可看出經濟處於停滯階段，由於過去一年半各國央行大量印鈔，貨幣大舉注入市場，間接導致多數金融市場泡沫膨脹，其中最明顯的就是美元。

阿南德指出，在新冠疫情的衝擊下，影響人們的食衣住行等生活模式，全球消費需求量大幅減少、貿易量萎縮，持續性地重創全球經濟，建議投資人應該要記取教訓，同時也要注意現在正在進行的俄烏之戰，肯定會影響經濟活動。

另外，阿南德也強調，卡拉薩爾帕瑜伽已經開始運行，將會造成金融等交易市場崩潰，時間就落在3至4月間。他也首次在影片中破天荒點出2個時間點，第一個時間為3月16日，並強調這是非常重要的時間點，因為這一天特殊星象將對應天秤的兩端，但天秤具有平衡的意義，因此沒有絕對的好與壞，肯定的是世界將有巨大的改變，最終人類會因禍得福。

另一個時間點為4月13日，阿南德說在這天之後，黃金及白銀都會有明顯上漲，甚至創歷史新高，建議可在這天之後開始決定新的投資目標。

最後阿南德提醒，在世界經濟疲弱的狀態下，放緩腳步、面對現實才是最好的心態，只是世界正面臨許多問題，尤其是地緣政治危機，再加上俄烏兩國的衝突，使得情況更加緊張，所以在3至4月間要更注意，它將影響世上每個地區的經濟及個人收入。

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