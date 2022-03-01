63歲的張姓男子，對銀行行員及員警極力攔阻，才能及時保住他的養老金。（警方提供）

「小心！詐騙集團如影隨形！」台中市警察局大警甲分局義里派出所，日前接獲銀行行員報案，稱有民眾疑遭詐騙，警員呂孟芯、陳坤男獲報後，火速前往查處；員警到場後見一男子手持新台幣30萬欲匯款至陌生男子「個人帳戶做投資」，員警心知肚明又是個假投資、真詐騙，經行員及員警苦勸提醒才即時保住養老金。

警方指出，63歲的張姓男子，在臉書認識一名女子，雙方便以LINE聊天，對方天天噓寒問暖聊天甚歡，該女子表示其為日本金融科系畢業，因先前投資股票失利轉投資黃金，獲利頗豐，邀請張男一起投資黃金，引導張男先至不明網站註冊帳號，再誘導張男至銀行匯款1萬元美金至其指定帳戶；張男聞訊不疑有他，隨即持新台幣30萬元現金臨櫃匯款。

員警及行員在場一直提醒張男，該匯款帳戶為個人持有帳戶非屬公司帳戶，如為投資用途不該為個人戶，此為詐騙集團慣用的手法；張男才恍然大悟，原來是「真心換絕情」，頓時慶幸自己險遭詐騙，感嘆花甲之年不該輕信陌生女子的花言巧語，張男對銀行行員及員警極力攔阻深表感謝。

警方提醒民眾，現代投資詐騙伎倆變化多端，民眾切勿輕信不明來源的投資管道，易讓投資人血本無歸；只要涉及不明人士要求金錢往來，務必撥打110報案專線、165反詐騙專線查證，保障自身財產安全。