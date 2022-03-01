家住金門的徐姓男子，涉嫌盜用黃姓正妹夜騎的背面照片在Dcard西斯版PO文影射約砲，還回覆網友留言，黃女不堪其擾，憤而提告。台北地檢署調查時，徐男辯稱他只是想體會「女生上網發言」的感覺，且未PO出黃女正面，但檢方認為雖然徐男未PO黃女正面照，但仍具有識別性，1日依違反《個人資料保護法》及《刑法》加重誹謗罪起訴徐男。

檢方調查，黃女去年7月1日在個人社群軟體上PO出她穿著運動背心的夜騎背影照，不少網友追蹤按讚。但徐男在7月6日，下載該照片後，在Dcard西斯版以「琳琳」名義發文。

徐男並PO文：「晚上好姐妹約出來騎腳踏車，利用這段時間比較沒人的時間透透氣，騎到一半有兩個應該是去散步的底迪，一直在那尖叫，一看就知道是太無聊在鬧，所以連頭都沒有轉。」

徐男還PO文「正經一點來要賴，看得順眼聊得來的，搞不好還可以讓我無聊時有人聊色色滿足一下呢。以下一定有人報名可以，跟一個連高矮胖都不知道的陌生人聊，還真燃不起我的fu」引發不少網友留言。

徐男還逐一回覆網友留言，包括「你何不直接當腳踏車讓我騎呢？」、「說女生騷就像男生被說色一樣，有時候是一種誇獎」黃女經友人告知後，報警處理。

檢方發現，徐男在警詢時辯稱他只是想體會用女生在網路上發言的方式，由於雙方調解不成，檢方今依違反《個資法》及加重誹謗罪起訴徐男。