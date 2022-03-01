善心人士認購3萬斤茂谷柑，幫雲林縣弱勢團體及長青食堂加菜。（張朝欣攝）

雲林縣茂谷柑因年後需求減少買氣降低，加上低溫晚熟收成期延後，縣政府媒合各界協助農民銷售茂谷柑，1日善心人士認購3萬斤，指定送給縣內弱勢團體及長青食堂加菜，雲林縣長張麗善呼籲企業持續大量採購，民眾多吃當季水果，讓茂谷柑穩定銷售，農民有合理收益。

茂谷柑外表金黃亮麗，內在皮薄多汁，是年節最應景的水果，雲林縣政府為打響雲林茂谷柑品牌，以雲林第1高峰海拔1305公尺的大尖山為發想，整合雲林果農推出「1305茂谷柑」品牌，並媒合實體通路、電商、電視購物、團購，以及外銷等多元管道協助銷售，過年前銷售情況亮眼。

不過年後茂谷柑需求減少，雲林縣政府為維持茂谷柑銷量與價格，持續媒合企業團體大量採購，1日不願具名的善心人士認購3萬斤，送給縣內弱勢團體及長青食堂老人家享用，協助農民同時也作愛心，張麗善感謝善心人士的幫忙，將由縣府團隊把這些愛心茂谷柑分送出去。

張麗善表示，雲林縣茂谷柑種植面積約400公頃，主要產地在斗六、古坑等鄉鎮，每年1至2月是採收期，其品質優異，富含豐富的營養成分，且可幫助消化，經過多次的促銷，已媒合銷售超過85公噸茂谷柑，讓更多消費者知道茂谷柑的好處。

縣農業處處長吳芳銘指出，今年冬天出現幾波低溫，導致茂谷柑晚熟，現在還有部分茂谷柑持續採收中，為了維持農民的基本收益，有必要持續媒合與促銷，維持茂谷柑的買氣，也希望民眾多購買最當季的茂谷柑，價格合理更能吃出美味與健康。