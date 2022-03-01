俄羅斯對烏克蘭展開軍事攻擊已進入第六天，台灣有不少人擔心，台灣將來可能會變成今日戰火紛飛的烏克蘭。廈門大學台灣研究中心副主任、教授、博士生導師唐永紅撰文《台灣應從俄烏局勢演變中學到的教訓》分析，俄烏關係和兩岸關係不同，兩者無法類比，但若台灣繼續沿著獨立分裂的道路冒進下去，那麼今天的俄烏局勢狀態就必將在明天的台海層面出現。

文章指出，拿俄烏關係及俄烏問題來看兩岸關係及台海問題，當然十分不恰當。兩岸關係及台海問題與俄烏關係及俄烏問題自是有著本質上的不同。俄烏關係是主權國家之間的關係，而兩岸關係是同一個主權國家即中國的不同地區之間的關係。俄烏問題是一個國家的外交行為危及另一個國家的安全問題，而台海問題則是台灣地區勾連外部勢力企圖從中國分裂出去並損害中國主權、安全、發展等國家核心利益的問題。

雖然，兩岸關係及台海問題與俄烏關係及俄烏問題有著本質上的不同，但若台灣繼續沿著獨立分裂的道路冒進下去，那麼今天的俄烏局勢狀態就必將在明天的台海層面出現。

首先，大陸是有底線的，分裂是會有戰爭的。儘管中國大陸考慮到兩岸和平統一對中華民族與整個國家是最為有利的，因而願意盡最大努力去實現和平統一，但那是基於兩岸雙方都自始至終認同兩岸同屬一個國家、願意統一並相向而行的。而且，中國大陸是有原則及底線的，是絕對不會也不敢坐視「台獨」分裂勢力與國際反華勢力及其相互勾連把台灣地區從中國分裂出去的。

事實上，北京對兩岸關係與台海問題的態度是一以貫之的：認為兩岸同屬一個中國、台海問題是中國內部的問題，並盡可能爭取兩岸和平統一；但在反對「台獨」分裂與外部勢力介入以維護國家領土完整以及捍衛國家主權、安全與發展利益上會不惜動用武力。

實踐中，中國大陸早已通過《反分裂國家法》明確規定了得採用非和平方式及其他必要措施的三種情形：「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失。當這三種情形之任何一個出現的時候，中國大陸得採取非和平方式及其他必要措施處理台海問題並實現兩岸統一。

畢竟，實現國家完全統一進而民族偉大復興，是本世紀中葉要完成的兩大歷史任務。而無論和平方式還是非和平方式，都只是實現國家完全統一的手段而已，得視情形而用之。

其次，美國是靠不住的、「台獨」是不可能實現的。

「台獨」分裂勢力深知，靠台灣自身的實力是不可能實現「台獨」分裂企圖的，得仰仗以美國為首的外部勢力的支持，特別是需要以美國為首的外部勢力出兵保護台灣，以保障台灣能夠從中國和平分裂出去。

但是，美國等西方國家向來奉行國際現實主義，會權衡支持「台獨」分裂的得與失而決定是否支持「台獨」分裂。特別是在是否出兵護台方面，更是會評估中美能夠投入台海的軍事實力的強弱而定的。

而面對中國大陸的崛起，面對中美在全球化中形成的相互依賴的利益關係，面對中美在台海所能投射的軍事實力的對比，美國不得不堅持其「一個中國政策」，以維持與中國大陸的邦交關係，並且不得不維持對台「戰略模糊」，不敢明確承諾出兵護台。

總之，台灣應該要注意到中國大陸是有著反對「台獨」分裂與實現國家統一的意志、決心與能力的，應該要注意到中國大陸是有底線的、分裂是會有戰爭的、美國（等外部勢力）是靠不住的、「台獨」是不可能實現的。

事實上，大陸有關部門及人士已經多次發出嚴厲警告：「台獨」是死路，「台獨」即意味著戰爭。唐永紅認為，此時此刻，台灣應從俄烏局勢演變中學到諸多顯而易見的教訓；懸崖勒馬，遠離「台獨」絕路，轉向統一正道，才是明智之舉。