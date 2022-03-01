「2022 ITF台北國際旅展（Taipei International Travel Fair ITF）」將於3月1日上午10時起開放全球參展單位線上報名。今年展期訂於11月4日（五）至7日（一）於台北南港展覽館一館舉辦，主辦單位台灣觀光協會提醒所有欲參展單位及早至官網報名。

ITF台北國際旅展是全台歷史最悠久、規模最龐大的「專業性暨消費型旅展」。除了是各大旅行社、飯店、餐廳及遊樂區等旅遊業者一年一度不可錯過的旅遊盛事之外，更是民眾尋找旅遊新資訊、挖寶找優惠不可錯過的活動！去年全球觀光產業受COVID-19疫情影響，持續受到重創，然而台灣防疫狀況控制得宜，ITF台北國際旅展在2021年11月5日至11月8日順利於台北南港展覽館1館盛大舉辦，總攤位數達800個，集結全球40個國家/地區、全國30個中央部會與地方縣市政府，更有交通運輸業、民間旅遊組織、觀光景點/主題樂園、飯店/休閒旅館、旅行業、旅遊相關業等單位積極參加，並吸引11萬3799人次進場參觀，為觀光產業打了一劑強心針。

在多元的展出內容及業界的合作下，2021 ITF台北國際旅展促成國內外媒體逾3000則報導，報導價值超過2億6千萬元，並在展後於「Time for Taiwan 線上台灣館」辦理「線上旅遊交易會」，邀請全球上千名買家於線上與參展單位洽談，成功提升參展單位之品牌形象、知名度，在疫情下逆風前行，創造商機。

根據國際旅遊組織對旅遊趨勢的預測，以及台灣中央流行疫情指揮中心對國境開放的正面態度，相信今年觀光業將很快迎來曙光！ITF台北國際旅展不僅是各國觀光局、國內中央與地方政府及旅遊產業銷售產品的重要管道，更是眾多業者最佳的行銷宣傳平台。歡迎旅遊相關業者一起共襄盛舉！主辦單位台灣觀光協會為響應環保，一律採取線上報名，有意參加的業者請至官網報名。