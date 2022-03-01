各業務動能不錯，台達電(2308)董事長海英俊表示，今年第1季會比去年同期好，全年也會較去年兩位數成長，台達電法說會後，多家外資出具最新報告，除歐系外資維持「中立」評等，但調高台達電2021年到2023年EPS預估，美系、日系、亞系及港系外資多正面看待台達電營運，激勵台達電盤中股價止跌反彈。

2021年電子產業鏈飽受塞港、IC缺料之苦，台達電2021年合併營收為3146.7億元，年增11.35%，創下歷年新高，營業毛利為902.09億元，年增3.44%，合併毛利率為28.67%，年減2.19個百分點，營業淨利為313.64億元，年減0.2%，營業淨利率為9.97%，年減1.15個百分點，稅前盈餘356.27億元，年增3.95%，稅後盈餘為267.96億元，年增5.14%，創下歷年新高，每股盈餘為10.32元。

展望今年，海英俊表示，今年各業務動能都還不錯，沒有看到會衰退的，今年第1季會比去年同期好，全年也會較去年兩位數成長。

在毛利率方面，台達電執行長鄭平表示，2021年對台達來說是艱困一年，每一季的材料成本都往上拉，目前零件供應量比較穩定，上半年訂單能見度蠻高，產能利用率持續提升，上半年整個交貨狀況及庫存調節會愈來愈好，不過今年上半年毛利率還是沒辦法像去年調回來，預期下半年會陸續調回來，費用率也會好一點。

海英俊表示，公司一直朝提高附加價值去做，RD一直維持8%，雖然去年因為料況毛利率低一點，長期來說達成毛利率30%目標很有機會。

近期台達電股價因外資持續賣超跌勢難止，不過台達電對今年營運釋出樂觀訊息，外資最新報告亦多正面看待，除歐系外資維持「中立」評等，但將台達電2021到2023每股盈餘上調3%到4%，以反應較強勁的營收成長，2家美系外資給予台達電「建議加碼」評等，其中一家維持目標價320元，另一家將目標價降至303元；1家美系外資雖然重申台達電「買進」評等，但下調台達電2022年/2023年獲利5%，並將目標價由320元降至303元；亞系外資及日系外資雖然給予台達電「優於大盤表現」評等，亞系外資將台達電2021年到2023年每股盈餘下調2%到8%，但目標價由265元上調至280元，日系外資則是將目標價由290元降至280元，港系外資則是維持「買進」評等，目標價由295元降至275元。