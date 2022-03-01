金融機構持續滾動落實ESG，第一金(2892)旗下第一銀行於3月1日至3月11日推出限量500名的「植樹護地球，減碳又美利」美元優利定存專案，開發金(2883)旗下凱基證投資推出投資種樹活動，客戶只要在6月30日前每申購ESG概念商品一萬美元，即可透過法國林學專家Reforest’Action共益企業種植一棵樹，讓客戶在投資的同時，也能為綠化地球出一份力。

第一金表示，承作第一銀行「植樹護地球，減碳又美利」專案，可享美元匯率減碼3.5分及168天固定年息0.66％優惠利率，同時第一銀行將依專案承作人數，種植相同數量樹苗，攜手客戶打造低碳美好新生活。

凱基證券為響應環境保護永續理念，推出投資種樹活動，只要申購ESG概念商品達一定金額，即為客戶種下樹苗，將投資結合環保，共同推動種樹抗暖化，創造生態多樣性，以善盡企業社會責任，協助發展永續經營。凱基證券副總經理阮建銘表示，與環境共生是凱基證券ESG重要指標之一，而環境中的氣候變遷已成為人類共同的挑戰，科學期刊（Science）2019年的研究已指出種樹是所有抗暖化的方法中，最有效且簡單的方式。此次的投資種樹活動，客戶只要在6月30日前每申購ESG概念商品一萬美元，即可透過法國林學專家Reforest’Action共益企業種植一棵樹，讓客戶在投資的同時，也能為綠化地球出一份力。