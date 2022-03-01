根據路透社1日調查報告，在希望看到景氣全面性復甦下，馬來西亞央行應該最快要等到第3季才會將當地有史以來最低利率上調。至於到了2022年底時，預估大馬利率將比元月所做的預測值，還要再來得高一些。

由於馬來西亞GDP(經濟成長率)尚未回到疫前水準，加上當地通膨尚未失控，大馬央行並不急著破壞當下資金充沛環境。多數學者認為，馬來西亞利率在2022上半年之前，還是會維持在目前1.75%不變。

因此，預估3日馬來西亞央行，還是不會變動利率。目前看來，大部分預估大馬央行將在第3季升息1碼至2%，第4季可能再升1碼至2.25%，均高於元月份訪查。而到了2023年第3季時，利率可能會再上看2.5%。

新加坡星展銀行預估，馬來西亞央行對升息不會躁進，為拉抬GDP持續提供市場所需資金活水，同時，在溫和通膨伴隨之下，讓當地景氣持續好轉。

除了馬來西亞外，亞洲其它幾家央行包括印度、菲律賓與泰國，應該都還會保持貨幣寬鬆立場。

馬來西亞商業活動逐漸正常化，不過生產成本卻與日俱增，當地元月整體通膨率達2.3%，核心通膨則為1.6%。

新加坡大華銀行指出，馬來西亞通膨漸上漲，加上景氣好轉以及美國聯準會趨向緊縮貨幣，當地央行若提前在2022年升息，也不會是太意外的事。