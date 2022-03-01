台中市一名83歲婦人步履蹣跚獨自於西屯區市政路與朝富路口徘徊，巡邏員警發現後立即上前協助，在員警耐心地詢問及安撫之下，終於順利將她平安護送返家。

警察局第六局市政派出所警員賴柏穎，日前擔任巡邏勤務時，經過西屯區市政路與朝富路路口時，發現黃姓老婦人獨自於該路口疑似迷路。

因路口車流量較大，員警擔心她的安危，詢問之下才知道她上午外出買東西後，迷失方向不知該如何是好，因找不到回家的路而感到慌張害怕。

所幸在員警耐心地安撫下，老婦人的情緒才終於趨緩下來，員警查詢老婦人住家地址後，貼心地護送其返回住處，老婦人這才露出安心的笑容，並感謝員警的協助。

警方呼籲，若家中有年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，俾利警方發現時可第一時間確認走失者身分，以協助返家。