龍崎182線昨天傳出一起死亡車禍。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

龍崎182線昨天傳出一起死亡車禍。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南龍崎182線昨天（2月28日）發生一起死亡車禍，19歲黃姓男子騎普通重型機車，由西向東28公里處，疑過彎時不慎自摔後，黃男撞擊外側護欄釀重傷，緊急送醫搶救仍宣告不治。歸仁警分局指出，228共3天連假編排6個班次巡邏取締勤務，於182線取締測速違規61件，3天發生3起車禍，造成1人死亡。

182線龍崎段因道路蜿蜒起伏，成為不少重機騎士熱中競速奔馳的路段，車禍事故頻傳，警方設置「區間測速」系統，也已於農曆年前啟動，另，警方也不定期聯合稽查、強力取締，也陸續建置噪音照相等措施，遺憾的是，228連假期間仍不幸發生死亡車禍。

歸仁警分局指出，這起車禍身亡的黃姓男子疑似過彎時自摔，確切肇事原因正在釐清中。警方強調，228連假182線巡邏測速合計6班次，取締測速違規61件，尚不包括區間測速取締，後續仍將持續執法，也籲請民眾行經山路務必放慢速度。