俄烏戰爭讓台海情勢受到關注，國防部長邱國正今在立法院備詢時表示，國防部已製作好「民眾求生避難手冊」，於今天起發給各部會及地方政府。被問及此次情勢是否比1996年台海危機更嚴峻？他說，國內外許多學者專家對當前情勢的論述都有立論基礎，「我都肯定」；而目前國軍仍處於經常戰備時期，未提升層級進入應急作戰階段。

行政院長蘇貞昌今率閣員赴立法院進行俄烏戰爭專案報告並備質詢。無黨籍立委黃國書質詢時指出，俄烏爆發二戰以來歐陸最大規模軍事行動後，美國前總統川普、日本前首相安倍晉三都提出警訊，台灣方面對於此次情勢的評估，是否比1996年更嚴峻？

邱國正表示，各國很多學者專家對當前情勢的論述，都有立論基礎，他都肯定；但國防部有自己的專案小組，不分晝夜掌握情勢，並提出應對。他說，國軍建軍多年，準備的就是備戰，國外給的警惕是壓力，但也是助力，國軍會更加勤奮整備訓練。

對於戰備狀況是否可能升級？邱國正說，戰備因應狀況可分為經常戰備、應急作戰及全面作戰，這會視狀況來設定。就目前為止，國軍戰備雖有強化，但沒有針對目前的情勢提升戰備層級，也就是沒有進入到應急作戰階段。

值得注意的是，去年10月底，邱國正在立院備詢時，被問到全民防衛動員署將於今年一月成立，屆時是否會製作求生手冊，告訴一般民眾當戰爭發生時該如何求生及避難，當時他表示手冊會在今年3月完成。對此，民眾黨立委蔡壁如今質詢時特別追蹤手冊製作進度。

邱國正表示，全民國防手冊已於3月1號開始頒發，陸續發給各部會及地方政府。他說，這本手冊是個範本，會因各地方的不同，由地方政府去填寫資料，目前已如期上路。