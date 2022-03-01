迎接3月8日「國際婦女節」並搶攻「女神節」商機，板橋凱撒飯店即日起推出「女王養成記」住房專案，3/7-4/30入住每晚2799元起，享活力自助早餐買一送一、隔日延遲退房及女王專用Clarins克蘭詩旅行組等禮遇，三月期間更輪流安排每週三Ladys Day女性房客專屬免費活動：美甲光療或塔羅牌占卜體驗，標榜以呵護及獨寵方案讓女性朋友享受凱撒假期。

「女王養成記」住房專案，每晚2799元起可選擇五種不同房型入住，享受寬敞舒適的休憩空間，房內皆有大理石絕美浴室，又或是沙發區窗景一覽日落或晨曦的攝人景色，處處充滿拍照打卡點。為養成女王精緻滑嫩的皮膚，每房皆贈送Clarins克蘭詩旅行組提供從頭到腳的美膚保養；隔日再享飯店自助早餐買一送一優惠，以及延遲退房一小時，讓自己擁有充裕的時間放鬆充電。同時為提供女性房客獨特並具客製化的服務，特別將三月分的每周三定義為Ladys Day、輪流安排美甲光療體驗或塔羅牌占卜活動，凡預訂「女王養成記」住房專案，每房即可免費預約體驗活動乙次。

美甲光療以時下最純淨無暇的單色凝膠服務為主，挑選個人喜愛的命定色彩；塔羅牌占卜則是邀請專業占卜師暨專欄作家「小海布魯克」，透過神秘塔羅牌了解女王們最近生活上、無論是愛情、工作或健康等面對的問題，作出解析及建議並引導朝向正面能量，為生命注入更多希望。隔日趁著退房前再到飯店32樓新北唯一高空無邊際露天泳池瞭望美麗都市景觀，或是繽紛花牆、池畔搖籃椅及棕櫚樹下拍下無數女王旅行絕美照，記錄屬於自己最美時刻的記憶旅程簿。