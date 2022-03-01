YouBike是許多民眾通勤或出遊的代步工具，不僅方便相對價格也較便宜，不過要注意一定要歸還車輛，像是名嘴狄志為因為忘了還車，過了整整3天才發現，累積的金額後讓他荷包大失血。

狄志為趁著午休時間騎YouBike去銀行辦事，辦完事順便拿東西給朋友，小聊後便相約去吃飯，沒想到因此忘記歸還，直到簡訊通知才想起此事，而且已經事隔3天的時間，算一算過了將近100小時，若1小時以40元計算，荷包幾乎要失血4000元，讓他對於自己的金魚腦相當無奈，直呼：「初老症狀越發明顯，快被自己氣死」，只能用「財去人安樂、破財消災」安慰自己。

狄志為表示日常生活什麼都忘了就罷了，沒想到連車子也忘了還，唯一慶幸的是車子還好好的停在朋友公司樓下，但仍得要面對不肯面對的事實，那就是損失金額並非4000元，而是將近7000元，讓他驚訝直呼：「我都可以買一台新的腳踏車了」，對此，網友紛紛回應：「就當做股票虧損」、「這健忘代價未免也太高了」、「還好你記得車子放哪，不然要虧損更多」、「比搭計程車還要貴了」、「這金額付的太痛，就當做破財消災」。

對於有網友提醒應該要注意簡訊，他也藉自身經驗呼籲所有人：「建議大家養成看簡訊的習慣，雖然有很多都是垃圾訊息但是也不要被詐騙簡訊騙，因為現在我們大多都是看Line，比較不看簡訊，像我就是沒在看，看到的時候才發現天哪」。