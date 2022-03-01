小優、蔡允潔上《同學來了》。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（2日）晚播出「身邊的他窮酸病發作？！再不改改沒人受的了啦！」，邀來姊妹檔Apple、黃喬歆（瑤瑤）、以及小優、蔡允潔，分享如何開源節流創造財富，而節省的行為又為周遭的人帶來什麼影響！其中瑤瑤的超省行為讓人聽得目瞪口呆。

作為小資族代表的蔡允潔，身上行頭有別一般女明星，比較熱愛小眾品牌，穿著都是平價時尚，她本人還透露已長達1年多沒買過包包和鞋子，若上節目需要治裝，就會主動尋找贊助廠商，可省下一筆預算！而身為蔡允潔好友的小優，則趁機抱怨她經常「省」過頭，買任何東西都要精打細算，就算油表已經見底也只加300元，就因擔心油價浮動錯失省錢機會，對此蔡允潔反倒很驕傲，並提供省錢秘訣：「跟加油站的人變成好朋友，還可以提前知道降價的消息！」阿Ken一聽很驚訝：「妳把油價數字當股市在看！還要去加油站得內線消息！」

同樣是「省錢達人」的女星瑤瑤，在23歲時就存到人生第一桶金，把省錢當興趣，從生活小細節做起，平常錄影都習慣提早出門搭公車，在疫情爆發後更練就騎共享機車上通告的習慣！這讓姊姊Apple超崩潰：「晚上一個女生騎車還要過橋，超危險的！但她都講不聽！」瑤瑤則持反對意見，她認為自己並非大忙人，坐公車、騎機車還能省下小錢，同時也覺得自己賺到了！

Apple則為身邊的人抱不平：「妳要怎麼當苦行僧都可以！但不能苦了周遭的人！」更拿「鎖水龍頭來省水」這件事舉例，有次到瑤瑤家上廁所卻發現沒辦法沖水，反應後只見她拿著板手走進來，稀鬆平常地將螺絲打開，才得以正常沖水，瑤瑤則解釋：「那是因為馬桶漏水，但沒有找人來修，才會想出這個辦法省水！」超省行為讓人聽得目瞪口呆。