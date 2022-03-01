目前嘉義縣登記列管比特犬已達170隻，嘉義縣家畜疾病防治所將派專人持續追蹤列管比特犬的飼養狀況。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣登記列管比特犬已達170隻，收容安置的12隻比特犬也陸續有民眾出面認養。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

比特犬禁令上路 嘉縣飼養登記170隻 將列冊追蹤

中央公告今年3月1日起禁止飼養及輸入比特犬，不少飼主擔心受罰已主動登記，目前嘉義縣登記列管比特犬已達170隻，收容安置的12隻比特犬也陸續有民眾出面認養，嘉義縣家畜疾病防治所表示，已針對列管比特犬訂定專案輔導計畫，將派專人持續追蹤列管比特犬的飼養狀況。

家畜疾病防治所長林珮如說，山區有不少民眾一口氣就養了5、6隻比特犬，加上今天仍有飼主持續來登記，預估列管隻數會超過170隻，接下來會派員逐隻進行訪查，包括飼養場域是否為開放性環境，如具潛在風險，飼主應以鐵籠飼養或加強鍊繩、圍欄等管理方式，預攻擊事件發生。

另外，家畜所也啟動專案輔導，林珮如說，為避免比特犬繁殖或遭棄養遊蕩衍生傷害民眾或動物等公共安全問題，會協助飼主以專線專人輔導完成犬隻絕育、寵物登記及施打狂犬病疫苗，並輔導其飼養管理與強化安全防護等措施，以避免兇猛犬造成危害。

至於流浪犬中途之家目前已收容12隻比特犬，由於比特犬須獨立關籠飼養，為避免排擠其他犬隻收容量能，已公布開放民眾認養，認養者需提出「嘉義縣流浪犬中途之家特殊大型犬隻認養申請書」，敘明飼主相關飼養經驗、飼養環境與防護措施等，核可後才同意認養，並接受後續追蹤，目前已認養7隻，剩5隻。

林珮如指出，公告今年3月1日生效前，已飼養比特犬者，應於修正生效後1年內，即2023年2月28日前，向所在地直轄市、縣(市)主管機關登記備查，變更時亦同，如明年3月1日前仍未辦理寵物登記者，將依違反動保法第36條第3項及第26條規定，裁處5至25萬元，並得依第32條第1項第5款規定沒入犬隻。