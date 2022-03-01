俄烏持續開戰，西方國家將俄羅斯逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）系統，作為經濟制裁手段。行政院院長蘇貞昌昨日（2月28日）表示，我國政府立場與世界上其他民主國家一致，將與國際社會同步參與對俄羅斯的經濟制裁行動。對此，民眾黨立委高虹安指出，台灣2021年自俄羅斯進口956萬噸煤炭、189萬噸天然氣，若反遭俄羅斯禁止出口這兩大能源，對台灣相當棘手。

蘇貞昌昨日召集相關部會研商台灣參與制裁後續因應。蘇指出，由於各國制裁項目包括金融制裁與出口管制，他請各部會務必精確掌握國際各項做法，追蹤對國內各種企業的影響及原物料進口的狀況，若因為政府作法導致廠商利益受損，應由政府加以協助。

高虹安今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，台灣出口俄羅斯以機器零件為大宗，積體電路僅佔2100萬美元，對機械產業稍有影響，但對整體外貿影響不大，且較具規模的企業多半已預先備料或尋其他進口來源，若戰爭期間不長，對企業並不會造成太大問題。

高虹安指出，台灣跟俄羅斯2021年的貿易總額為63億美元，其中台灣出口額為13億1700萬美元，進口額為50億美元。台灣出口俄羅斯機械及電機設備佔6成，但台灣進口俄羅斯以煤炭和天然氣為大宗，煤碳有956萬噸、天然氣為189萬噸，俄羅斯為台灣能源進口大國，故一旦俄羅斯反過來禁止出口煤碳、天然氣到台灣，台灣就必須從其他國家找到相對應的貨源，這對台灣的影響無法忽視。