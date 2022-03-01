國道出現漫畫車奔馳！一名網友在國道上遇見一輛從漫畫裡跑出來的車子，超酷的車身塗裝好像行走的漫畫一樣，趕緊拍照PO網分享，網友看到後也大呼太帥了，「二次元世界開出來的車耶」、「光是靜止我都覺得它時速超過100」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出一張照片，照片中一台HONDA房車經過2D彩繪，車身上連速度線都畫出來，彷彿動漫《頭文字D》當中的AE86正在狂飆。

照片貼出後吸引大批網友朝聖，已經有逾萬人按讚，紛紛留言：「二次元世界開出來的車耶，超酷的」、「籐原拓海是你嗎！」、「太帥了有這種2D版」、「超速被拍的時候申訴不好過」。還有網友以為是P圖，細看才發現是真的，「這真的還假的」、「自帶BGM（背景音樂）」、「這車光是靜止，我都覺得它時速100」、「千萬不要跟這台拚XD不然畫風會變」。

還有人認出這台車是住中和的車友，不止這台，連他家裡的廂型車也是2D的。也有人好奇，車子塗成這樣雖然帥，但行照上車色要怎麼寫？有內行網友解釋，「這個變更只會有黑/白(銀)，要四色以上才算彩繪」。