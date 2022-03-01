228連假各地湧現大量出遊人潮，一名陳姓網友分享，他28日和朋友到桃園埔心牧場玩，半路發現一名小女孩哭著找媽媽，立刻將對方帶到服務中心，沒想到過一會在路上遇到一對父母跟小女孩穿同款的親子裝，上前詢問後成功幫助一家三口團圓，他笑說，「我一次撿了他們一家三口，所以親子裝是有意義的」。

陳姓網友在臉書社團「爆廢公社」發文，228連假跟朋友去埔心牧場玩，半路上遇到一名女童聲嘶力竭得哭著找媽媽，他把女童抱起送到服務中心，結果離開服務中心一陣子後，在路上遇到一對父母，穿著和女孩同款的格子襯衫，搭配卡其色褲子，疑似跟女童穿親子裝，他立刻上前詢問，並將他們帶去服務中心接孩子。

原PO笑說，「我一次撿了他們一家三口，所以親子裝是有他的意義的」；但陳姓網友也提醒，女童很乖，一抱就不哭了，幸好沒碰到壞人，不然真的蠻可怕的。

走失的女孩和她家人穿著親子裝，成為重要的辨識關鍵。（圖／陳先生授權提供）

貼文引起熱烈討論，網友紛紛表示，「遇到好心人」、「拾獲一家三口太好笑了」、「請問你是不是很會玩尋找威力」、「你是好人，小孩才願意給你抱」，其他也有許多網友意識到親子裝的重要性，「原來親子裝最大的效用就是方便找人」、「親子裝的意義真的在這裡，可以找回失蹤的父母」、「哈哈哈，我下次出遊要穿親子裝」。