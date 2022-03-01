在昨二二八事件75周年紀念儀式上，蔡英文總統致詞時指出，烏克蘭人民正為捍衛國家主權團結奮戰，呼籲各朝野，唯有團結國家能面對挑戰，自己身為總統，會負起「團結台灣、保衛民主」的責任。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，蔡英文說得好，但他也要提醒，總統除了要「團結台灣、保衛民主」之外，也得「保衛台灣、團結民主」才行。

黃暐瀚今（1日）在臉書發文表示，看烏克蘭被入侵，首先，要看清楚「消息的正確性」。黃稱，英國媒體《BBC》引述烏克蘭民調機構最新的調查，91%烏克蘭民眾，支持總統澤倫斯基的行動，從狂拿73%選票當選，到去年12月俄烏開打前，支持度只剩23%，現在又反彈回91％，也太戲劇化！

對此，黃暐瀚提醒，網友看類似相關新聞得「存疑」，現在烏克蘭的烏北、烏東、東南都在交戰狀態，網路電話斷的斷、沒的沒，要怎麼做民調？這民調基礎是否公允？數據值不值得參考？都得先想想，再相信。

針對蔡英文昨表示：「作為總統，團結台灣、保衛民主，是我的責任，也是我一直以來的堅持」。黃暐瀚認為，蔡英文說得好，但也要提醒小英一句，身為兩千三百五十萬人的民選總統，總統除了要「團結台灣、保衛民主」之外，也得「保衛台灣、團結民主」才行。

黃暐瀚指出，烏克蘭土地大台灣20倍，人口四千多萬（約台灣兩倍），遇事不慌，團結抵抗，如果不是遭遇入侵之後五天以來的堅強意志，一直保持觀望態度的國際各國，也不會開始實質支援。所以，台灣該做的，是努力做好應戰準備（兵源、兵力、役期，都該檢討了），並且真正團結台灣民心。

黃暐瀚強調，選舉過程中那種「非我黨派、一律可誅」的心態，該適度的修正了，國民黨、民眾黨（甚至時代力量）是民進黨「政治上」的競爭對手，不是「不共戴天的殺父仇人」，大家都是生活在同一塊土地的同胞。政治上可以競爭，但手段不可下流，抹黑對手「白裡透紅」、亂扯「配合中共阻擋軍購」這類的談話，都只會讓台灣內部更加對立，更加相互仇恨。這件事，沒人辦得到，只有手握817萬票的蔡總統，才有機會能夠做到。