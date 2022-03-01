俄烏雙方進入談判階段，日股樂觀氣氛占上風，逢低買盤注入下，日經一度短暫重回兩萬七關卡，1日早盤結束時，日經指數收26916.97點，漲390.15點或1.47%。東證收1904.43點，漲17.5點或0.93%。

相澤證券認為，市場似乎對俄烏衝突看到好轉跡象，包括雙邊停火。西方各國對俄羅斯採取制裁行動，應可發揮強大的效果。股價被低估的個股都可看到買盤湧入，大盤也跟著上漲。

宣布股票分割的航運股商船三井，大漲6.75%。

線上券商Monex飆升17.85%，據悉，總部位於香港的維權激進基金Oasis Management已買進Monex約5.08%股份。

豐田汽車小漲0.19%，日前豐田曾宣布暫停日本國內車廠作業，因為其中之一的供應商遭到不明網路攻擊。

人力銀行業者瑞可利漲3.05%，軟銀也漲2.67%。不過，三井物產跌0.72%，安斯泰來製藥跌0.65%，表現較不佳。