廚具及伺服器均有新導軌產品陸續上市，且川益科技二期新廠將於7月進入量產，川湖(2059)2022年業績看好，川湖表示，2022年營收及獲利均會比2021年成長，未來幾年營收及獲利有機會更上一層樓，亞系外資最新報告維持川湖「優於大盤表現」評等，目標價為509元。

儘管2021年遭逢原材料價格大幅上揚，以及新台幣匯率升值不利因素干擾，受惠於新廚具導軌及新伺服器導軌雙引擎成長的動能，川湖2021年合併營收為63.42億元，年增32.09%，創下歷年新高，營業毛利為33.5億元，年增33.4%，合併毛利率為52.9%，年增0.52個百分點，營業淨利為27.2億元，年增38.45%，營業淨利率為42.88%，年增2.03個百分點，匯率損失為1.78億元，約影響每股盈餘1.88元，稅後盈餘為20.73億元，年增78%，創下歷年新高，每股盈餘為21.75元。川湖董事會決議每股配發現金股息10.88元。

為因應高階廚具及伺服器市場需求，川湖子公司川益科技投資20億元擴建二期新廠，新廠預計今年7月開始正式量產，川湖表示，川益科技二廠廠地面積連同一期共3.4萬坪，新廠將整合智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統與自動化無人搬運系統，建構一套完整的智慧化生產基地，對川湖未來在高階廚具導軌及伺服器導軌的製造整合將更有彈性及經濟規模。

川湖1月合併營收為6.1億元，年增35.14%，川湖表示，2022年有很多廚具導軌及伺服器導軌新品將陸續上市，整體營收與獲利都會比2021年穩定成長，在新廠產能加入後，未來幾年營收獲利有機會再上一層樓。

亞系外資最新報告指出，我們預期川湖今年第2季到第4季營收將逐季成長，尤其是為因應Intel Sapphire Rapids伺服器平台，新廠將於7月開始大量生產，預估川湖2022年/2023年營收將有10%/9%成長，維持川湖「優於大盤表現」評等，目標價為509元，川湖今天盤中股價強勢走高。