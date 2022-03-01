個人電腦（PC）和印表機大廠惠普公司（HP Inc.）上季業績表現亮眼，營收更是創下歷史新高，並上修全年獲利預測，但也警告各國對俄羅斯祭出的出口禁令可能影響公司出貨和獲利表現，受此打擊，周一盤後股價下跌近2%。

惠普公布第一財季淨營收年增8.8%，為170億美元，優於市場預期的165億美元。淨利為10.9億美元。經調整後每股盈餘年增20%，為1.1美元，優於市場預期的1.02美元，亦優於公司先前預估的介於0.99～1.05美元。

個人系統（Personal Systems）部門淨營收年增15%，為122億美元，營業利益率為7.8%。其中，消費者PC事業淨營收年減1%，商務PC事業淨營收年增26%。總銷量下滑6%，其中筆電銷量減少9%，桌機銷量成長3%。

印表機事業淨營收年減4%，為48億美元，營業利益率為18.2%。其中，消費者事業淨營收年減23%，商務部門淨營收成長9%。硬體總銷量下滑28%。

惠普執行長兼總裁Enrique Lores表示，在強勁的需求帶動下，以及受惠於我們在混合工作領域的領先地位，我們再次實現強勁的營收和獲利成績，營收創下了歷史新高。

不過Lores亦警告各國對俄羅斯實施的出口禁令可能影響惠普的產品出口，對本季EPS的影響恐達到3美分。

惠普預估第二財季每股盈餘介乎1.02～1.08美元，優於市場預估的1.02元。該公司並將全年每股盈餘預測從介於4.07～4.27美元上修至介於4.18至4.38美元，優於市場預估的4.17元。惠普仍然看好PC需求，預估到2024年全球PC市場規模將達到5600億美元。