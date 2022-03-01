蘆洲的小老闆魷魚羹老闆陳志國(左)分享，自2013年就開始加入待用餐行列。(陳慰慈攝)

新北市政府去8月起推動「新北好日子愛心大平台待用餐」，加入待用餐平台店家總計1127家，逾25萬弱勢民眾受惠，今起由社福中心等單位評估後發放餐券、民眾憑券取餐，有需求卻無餐券民眾仍可至店家領取，採雙軌並行，新北市長侯友宜今表示，市府今年會持續辦理待用餐計畫，今年目標至少再邀請500家店家加入，可提供逾10萬人受益。

侯友宜表示，今年由社福中心等單位發放餐券，民眾憑餐券取餐，待用餐也是帶動餐，用一份餐點帶動了店家和熱心民眾持續響應的善心；從受助者到捐助者，用一份餐點陪伴市民度過一時難關，取餐者有能力後反而捐助待用餐點，萬物皆漲，民眾有感，用一份餐點助弱勢抗通膨，家戶就減輕一餐支出，市府用待用餐計畫帶動新北市最美好的善循環，讓新北市變成一個安居樂業的好城市。

位於蘆洲區的小老闆魷魚羹老闆陳志國分享，自2013年就開始加入待用餐行列，有時一天甚至發出上百份待用餐，幸好也有許多善心民眾捐款，八年多來，累計募得為6萬8422碗，目前尚有庫存量為1萬3577碗，陳志國表示，曾經有位失業的爸爸在店外徘徊不好意思取餐，2個月後，很高興的拿了1000元來捐贈，開心說找到了工作，最後這他只收對方100元，他說：「這就是分享的喜悅，也是讓我一直持續做待用餐的動力。」

位於中和區的豪美自助餐老闆黃嘉霖則說，對於很多人來說，一個便當大約是100元的價值，特別有印象是有位吳小弟因為媽媽單親撫養三名子女，每週會領取二至三天的待用餐，吳小弟特別感謝老闆提供待用餐，讓他們減輕一點壓力。黃嘉霖說：「社會角落仍存在太多不為人知的辛苦和壓力，簡單的回饋，讓我更相信自己的值得，因為最單純的滿足與幸福就是助人」。

社會局表示，新北好日子愛心大平台待用餐由微星科技股份有限公司及善心民眾等捐款響應，也持續於eFOOOD平台提供待用餐店家資訊，由社福中心評估發送予有需求的弱勢民眾。