和億生活集團擴大營運動能，旗下香港米其林一星港點專賣店「添好運」進駐高雄SKM Park，將於3月6日試營運，是繼漢神巨蛋店後高雄第二家門市，第五代店概念門市全新風格搶先曝光，除了吸睛打卡的「好運文字牆」具有祝願一切「添好運」的核心概念，並融入全球添好運的各城市地標元素。和億生活集團並持續拓展自營電商「hoyiiGO生活購」規模與合作品牌數，籌備全新雲端廚房品牌，線上線下虛實整合，展現經營多元國際餐飲品牌雄心。

為了提供港都消費者滿滿好運，添好運高雄SKM Park店與漢神巨蛋店，舉辦「高雄人站出來」活動，自3月6日起至3月31日來店用餐，出示高雄人相關證件即可享95折優惠。此外高雄SKM Park店新開幕，再加碼提供千份港式炒飯免費招待，活動期間消費滿額500元即贈送XO醬臘味炒飯兌換券乙張（每份價值168元），限量1000份贈完為止，限定品項「相思朵朵」加價購每份$138元優惠（每份原價158元）。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，2022年添好運計畫再展店3-5家，此外規劃北區2家門市升級改裝，了凡則計畫展店2-3家，全台實體門市添好運可達15家、了凡11家。蘇嬉螢強調，和億生活集團不僅在展店策略大步前進，強化網購電商市場、拓展實體零售通路，成立經FSSC22000國際食安認證之專屬食品廠，專責生產添好運及了凡米其林雙星之冷凍及冷藏商品，另將於上半年推出一全新雲端廚房品牌生力軍，加入和億生活集團，虛實整合並進，期許成為最多元發展之餐飲集團。

因應展店規劃，和億生活集團持續育成專業餐飲人才，同時啟動擴大徵才計畫，除企業員工薪資平均調幅5％，績效優異者調幅更可高達10％，並提撥高額5萬元的久任獎金，年度更是編列近千萬績效獎金獎勵績優店鋪及員工的貢獻。透過定期升遷考核、和億廚藝學院及不定期出國研修，育成餐飲管理幹部，同時提供生日禮券、三節禮券、員工美食品嘗會、員購優惠…等福利。今年廣徵招聘職缺包含：餐廳現場管理幹部、內/外場正職人員、計時服務人員、食品廠倉管、作業員…等，完成面試即贈送好運餐點，也歡迎中高年級生、二度就業、新住民夥伴一起加入，加入集團從品嘗星級美食開始。

和億生活集團自2020年起經營自有電商「hoyiiGO生活購」並進入外部電商加強數位銷售，網購業績表現亮眼，2021年特販行銷部業績突破5000萬元目標，在網路商城多個優質合作品牌與外部通路加持下，今年（2022）營業目標有望再成長15~20％。添好運及了凡於2021年首度推出米其林年菜組，首發限量五千組，實體門市與網購通路熱銷，首度推出年菜組合深獲民眾支持，僅45天即公告完售。

添好運高雄第二家門市插旗SKM Park第五代店裝具國際好運概念千份港式炒飯大方送添好運表示，SKM Park以「國際級生活複合式Lifestyle Outlets」為定位，與添好運國際港式餐飲品牌契合，進駐SKM Park為高雄第2家門市，也是「添好運」品牌的第12家店，3月6日試營運，3月11日正式開幕。

「添好運高雄SKM Park店」位於商場主題餐廳大道東3樓，坪數73坪，座位數共有95個席位（試營運僅開放部分席位）。整體空間規畫考量商場家庭客居多，席位設置多以4-6人半包廂，提供民眾聚會相對較私密的用餐空間，第五代店裝全新規格再升級，由外延伸至店內的祝福「文字牆」祝願每位用餐的客人都能得到「添好運」的好運祝福，店內一隅香港旺角街景到各國家城市的添好運地標，則代表添好運為最具指標性國際港式餐飲品牌，並規劃專屬VIP包廂可預約「好運私廚港點」服務（正式開幕後始接受預約），體現用餐尊榮感及賓至如歸的感受。