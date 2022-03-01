俄烏開戰之際，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，外交部今天表示，訪團搭乘的行政專機訪，將於今天下午3點35分抵達松山機場，在當前俄烏情勢之際到訪，展現美國對台承諾堅如磐石的具體行動，也展現台灣議題在美國享有跨黨派的高度共識。

對於訪團此時機點訪台的意義，外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，此次訪團是去年4月拜登總統親自指派美國前聯邦參議員陶德訪問之後，不到一年之間再次派遣非常重要的資深訪問團訪問台灣，尤其在當前俄烏情勢之際到訪，展現美國對台承諾堅如磐石的具體行動，也展現台灣議題在美國享有跨黨派的高度共識。

她說，訪問團是搭乘美國政府行政專機公費來台訪問，在台灣的行程統一由美國在台協會台北辦事處安排，外交部提供行政協助，外交部也協調我國政府國安及外交高層與訪團會晤。

對於國民黨反映希望能安排會晤，歐江安表示，其他單位若有希望會晤的要求，外交部會請美國在台辦事處台北辦事處進行處理，訪團預計今天下午3點35分抵達松山機場。

雖然美國前國務卿蓬佩奧2日也將訪台，不過歐江安表示，兩團行程安排時間不同，不會有任何交集，彼此也不會會面。

蓬佩奧伉儷預計2日至5日訪問台灣，行程會安排拜會總統蔡英文、接受副總統賴清德款宴，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃拜會外交部長吳釗燮及接受吳部長的款宴，4日出席遠景基金會的演講活動，並且跟國內政界、學界、商業界人士進行交流互動，進一步強化台美台灣跟美國友好關係。