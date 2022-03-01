俄烏戰爭爆發後，開始有聲音希望兩岸重啟對話。對此，陸委會主委邱太三今表示，由於中國堅持政治框架，我們不可能屈辱的接受政治框架，因此目前是希望在疫後可控情況下，民間活動可健康有序地恢復，政治性對話則沒有規劃。

行政院長蘇貞昌今率閣員赴立法院進行俄烏戰爭專案報告並備質詢。無黨籍立委黃國書質詢時指出，現在有聲音呼籲兩岸應重啟對話，且邱太三在去年10月時也提到，呼籲兩岸公權力應溝通；依照目前情勢，陸委會是否已針對兩岸重啟對話做出準備與規劃？

邱太三表示，目前只要是涉及人民權利義務的公權力事項，為了讓人民福祉獲得實質保障，這方面可以來嘗試。但因為中國堅持一定要按照他的政治框架，而我們不可能屈辱的接受這樣的政治框架，因此目前希望在疫情過後可控的情況下，由民間活動先健康有序地恢復。

黃國書追問，所以政治性的對話，陸委會沒有規劃？邱太三回答「對」。