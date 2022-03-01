國民黨祕書長黃健庭特地南下力挺台北市議員羅智強的公投謝票之旅。（柯宗緯翻攝）

國民黨祕書長黃健庭特地南下力挺台北市議員羅智強的公投謝票之旅。（柯宗緯翻攝）

羅智強今早在三民區的河堤圖書館唱國歌，國民黨高雄市黨部主委許福明、黨籍高雄市議員童燕珍、陳美雅、李眉蓁、陳若翠、鍾易仲、蔡武宏、黃香菽等人陪同，另新人參選的有左楠區李昶志，以及已故高市議長許崑源之女許采蓁。（柯宗緯翻攝）

國民黨副祕書長、台北市議員羅智強的公投謝票之旅，228連假抵達高雄，今（1）日前進高雄市區，國民黨祕書長黃健庭特地南下會合，陪同從美術館行腳到玫瑰聖母聖殿主教座堂。對於參選桃園或高雄市長與否？羅智強老話一句，「再給我一點時間」，黃則肯定羅智強是最優秀戰將，再過幾天他會做出決定。

羅智強今早在三民區的河堤圖書館唱國歌，國民黨高雄市黨部主委許福明、黨籍高雄市議員童燕珍、陳美雅、李眉蓁、陳若翠、鍾易仲、蔡武宏、黃香菽等人陪同，另新人參選的有左楠區李昶志，以及已故高市議長許崑源之女許采蓁。

黃健庭今搭高鐵南下力挺，在高美館站與羅的行腳隊伍會合。媒體關心高雄市長人選何時出爐？黃健庭直說，只要黨內優秀同志表達參選都非常歡迎，然現階段還沒確定，也還在評估具體了解每個人是否有意願。

外界頻傳羅智強將參選高雄市長，覺得他適合嗎？黃健庭強調，羅智強絕對是最優秀的戰將，高雄也一定會非常歡迎他，但最後這個決定尊重他，再過幾天他會做出決定。

參不參選變成每日必問話題，羅智強仍重申，這趟公投謝票完全沒有想過任何參選事情，心裡想的就是當一個最強的小雞，到處幫忙大家，對於途中聽到很多希望他參選縣市長的聲音，她很珍惜及感謝，但這不是容易的決定，「再給我一點時間，我會做出最審慎的決定」。

羅智強隊伍下午將轉往玫瑰聖母殿主教座堂、高雄市文化中心、五甲公園，反萊豬醫師蘇偉碩、國民黨前主席洪秀柱預定將現身力挺。