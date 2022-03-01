國民黨副祕書長、台北市議員羅智強的公投謝票之旅，228連假抵達高雄，今（1）日前進高雄市區，國民黨祕書長黃健庭特地南下會合，陪同從美術館行腳到玫瑰聖母聖殿主教座堂。對於參選桃園或高雄市長與否？羅智強老話一句，「再給我一點時間」，黃則肯定羅智強是最優秀戰將，再過幾天他會做出決定。
羅智強今早在三民區的河堤圖書館唱國歌，國民黨高雄市黨部主委許福明、黨籍高雄市議員童燕珍、陳美雅、李眉蓁、陳若翠、鍾易仲、蔡武宏、黃香菽等人陪同，另新人參選的有左楠區李昶志，以及已故高市議長許崑源之女許采蓁。
黃健庭今搭高鐵南下力挺，在高美館站與羅的行腳隊伍會合。媒體關心高雄市長人選何時出爐？黃健庭直說，只要黨內優秀同志表達參選都非常歡迎，然現階段還沒確定，也還在評估具體了解每個人是否有意願。
外界頻傳羅智強將參選高雄市長，覺得他適合嗎？黃健庭強調，羅智強絕對是最優秀的戰將，高雄也一定會非常歡迎他，但最後這個決定尊重他，再過幾天他會做出決定。
參不參選變成每日必問話題，羅智強仍重申，這趟公投謝票完全沒有想過任何參選事情，心裡想的就是當一個最強的小雞，到處幫忙大家，對於途中聽到很多希望他參選縣市長的聲音，她很珍惜及感謝，但這不是容易的決定，「再給我一點時間，我會做出最審慎的決定」。
羅智強隊伍下午將轉往玫瑰聖母殿主教座堂、高雄市文化中心、五甲公園，反萊豬醫師蘇偉碩、國民黨前主席洪秀柱預定將現身力挺。
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