大陸教育部1日新聞發佈會上，大陸教育部基礎教育司司長呂玉剛在談及通過智慧課堂、智慧作業等途徑提高學校教育教學水準相關問題時強調，要堅決禁止強制要求家長和學生購買終端設備和數位服務，防止增加民眾的經濟負擔。

呂玉剛說，推進基礎教育的資訊化是一項系統工程，有多種應用場景，實施智慧課堂、智慧作業是促進現代資訊技術與教育教學深度融合的有益探索，對學校創新教學方法、提高課堂教學效率和整體教學品質水準，具有積極的作用。

他說，從近年來一些地方和學校實踐情況來看，這種應用模式需要一定的條件保障，有條件的地方加大財政投入，優化學校的網路基礎環境，還配備學生的學習終端，就是經常講的平板電腦。但更多的地方可能還不具備這樣的財力和技術條件，主要是財力保障因素。

根據澎湃新聞引述呂玉剛說，下一步，各地各校要堅持從實際出發，把國家中小學智慧教育平台資源的充分應用與整體推進智慧教育緊密結合起來，因地制宜，有序推進。統籌加強智慧課堂、智慧作業以及線上答疑、網路教研等多場景的應用，更好地提高教育教學品質。