遏止酒駕歪風，法務部行政執行署高雄分署針對澎湖地區強力執法，王姓、林姓男子沒駕照還酒駕，積欠拒測罰款各46萬元、36萬元罰單至今仍置之不理。高雄分署表示，兩男逾期無正當理由不到場或不處理，不排除向法院聲請拘提。

不少酒駕慣犯對高額法款惡意欠繳、置之不理，高雄分署年後針對澎湖地區、酒毒駕累犯義務人強力執法。對於外島澎湖地區的案件，與澎湖監理站建立單一窗口聯繫管道，酒毒駕案件專案移送，專股立即執行。

住澎湖縣馬公市的51歲陳姓男子，5年內酒精濃度超過規定標準2次以上與未領有駕駛執照駕駛機車共遭裁罰10萬餘元，經高雄分署發函查封馬公市的土地後，近日才委由親友到分署聲請分期繳納。另一名37歲陳姓男子則因拒絕酒測，遭裁罰12萬餘元，日前到案接受裁罰，薪資按月扣繳7000元分期償還。

43歲王姓男子，2張拒絕酒測罰單共計46萬餘元，另名68歲林姓男子也多次拒測，罰單共計36萬餘元，兩人都仗著名下無財產，不甩高雄分署多次發函。高雄分署強調，將派專員到澎湖查訪，執行催繳與指界查封等執行程序，逾期無正當理由不到場或不處理，不排除向法院聲請拘提。