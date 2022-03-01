普丁侵略烏克蘭 寶貝頭銜被拔除 12:272022/03/01 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯總統普丁2月27日在莫斯科視察國家太空局工地的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯總統普丁因下令侵略烏克蘭 被拔除跆拳道榮譽「黑帶9段」資格 訂閱影音： 中時新聞網 俄羅斯總統普丁是運動好手，並引以為豪，他不但有柔道黑帶資格，也獲頒跆拳道榮譽「黑帶9段」。不過，由於他下令俄軍侵略烏克蘭，除了面臨國際經濟制裁外，如今也被拔除跆拳道的黑帶9段資格。 據路透報導，世界跆拳道聯盟（World Taekwondo Federation）以「和平獲勝更寶貴」座右銘，譴責俄軍侵略烏克蘭，對「對無辜生命發動殘暴攻擊」。 Vladimir Putin stripped of honorary black belt by World Taekwondo https://t.co/7WskBnRqy6— The Independent (@Independent) February 28, 2022 普丁展現柔道身手 俄烏談判難解歐美股重挫 北約秘書長：無意在烏克蘭領空實施禁飛區 #烏克蘭 #俄羅斯 #普丁 #黑帶 #跆拳道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭正式申請加入歐盟 澤倫斯基盼「快速通關」 05:372022/03/01 國際 被拜登制裁俄羅斯害慘！這大國貿易恐最先垮掉 12:342022/03/01 財經 從「懲越戰爭」看「懲烏戰爭」 04:102022/03/01 時論廣場 拜登遇上普丁就手軟 沈富雄看不下去轟4個字 13:022022/03/01 政治 談判只是詭計 英媒：普丁派400傭兵暗殺烏總統及23高官 09:312022/03/01 國際 烏俄戰爭何時停戰 她曝烏克蘭盤算：時間不會太久 10:032022/03/01 政治 朝野發共同聲明 促政府積極反制俄羅斯 09:272022/03/01 政治 烏克蘭危機是全球911 04:102022/03/01 時論廣場 瑞士放棄中立制裁俄羅斯 網憂反效果：事情大條了 00:202022/03/01 生活 社評／台灣非烏克蘭 習近平不是普丁 04:102022/03/01 焦點新聞 免簽證！烏克蘭歡迎外籍戰士加入抗俄 1種人除外 10:212022/03/01 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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