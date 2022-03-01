俄羅斯總統普丁因下令侵略烏克蘭 被拔除跆拳道榮譽「黑帶9段」資格

俄羅斯總統普丁是運動好手，並引以為豪，他不但有柔道黑帶資格，也獲頒跆拳道榮譽「黑帶9段」。不過，由於他下令俄軍侵略烏克蘭，除了面臨國際經濟制裁外，如今也被拔除跆拳道的黑帶9段資格。

據路透報導，世界跆拳道聯盟（World Taekwondo Federation）以「和平獲勝更寶貴」座右銘，譴責俄軍侵略烏克蘭，對「對無辜生命發動殘暴攻擊」。

Vladimir Putin stripped of honorary black belt by World Taekwondo https://t.co/7WskBnRqy6 — The Independent (@Independent) February 28, 2022