建設局養護工程處隊長張少璞（右一）表示，路寬將拓寬為5米，預計3月中旬可完工。（陳世宗攝）

台中外埔區二崁路670巷部分路寬不及3米，緊鄰灌溉溝渠且無護欄，常有車輛及民眾行經跌落水溝，險象環生！市議員吳敏濟1日召集建設局養工處等單位辦理拓寬工程說明會；建設局養護工程處隊長張少璞表示，路寬將拓寬為5米，預計3月中旬可完工。

家住670巷居民張村龍說，日據時代就已建立的灌溉溝，20多年前只有巷道入口前段拓寬過，因附近有餐廳遊客遠道而來用餐，傍晚天色昏暗路燈又不多，遊客和附近居民經過常跌落水溝，垃圾車駕駛也直呼比考照還難，反映多年未果，里民只好向市議員吳敏濟陳情。

吳敏濟指出，670巷道位處內水尾山區，原本道路就不寬，部分道路鄰接灌溉溝，路寬只有兩米多，狹窄到僅容1台車通行，溝旁又無護欄常有車輛跌落水溝，夜間更危險；附近十幾戶居民向他陳情，他兩次召集相關單位會勘後，並成功爭取經費，1日就正式動工。

建設局養工處海線工程隊長張少璞說，外埔區水美里二崁路670巷59號附近，路側有后里圳五支線之一延長線灌溉溝，路寬最多2.8公尺，依市議員吳敏濟建議將水溝加蓋增加行車空間；近日將進行新設箱涵工程，道路拓寬後為5公尺，長度為35.5公尺，經費78萬元，預計3月中完工，施工期間請用路人改走替代道路以策安全。

吳敏濟強調，傳統農村山區道路只考慮給農機具通行，已不符現代需求，經地方民眾陳情爭取經費拓寬，希市府加緊腳步施工，夜間也要放置警告標誌避免人車誤闖跌入；為考量夜間行車安全，後續將爭取增設路燈，以及拓寬西側鄰溝未加蓋的路段部分，提供用路人行車更安全，生活更便利。