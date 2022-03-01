俄烏衝突持續擴大！近日網路上有許多俄羅斯坦克、裝甲車遇到問題而只能停在路邊的相關影片，今（1）日又有最新影片出現。一輛疑似被遺棄的俄羅斯裝甲車被烏克蘭正妹網紅發現，結果該正妹直接跳上車將整輛車開走，甚至還把過程拍成影片進行教學，在網路上引起瘋傳。

今日一則影片在網路上引起討論，只見一名烏克蘭正妹跳上一輛被遺棄的裝甲車，在車內對面板上的各種按鈕進行擺弄，結果竟成功發動把整輛裝甲車開走，整個過程還被她拍成抖音短片引起瘋傳，光是被分享至推特上的影片就有超過500萬人觀看。

網友看完後全都大笑說「這是俄羅斯的禮物嗎？」「哇！是不是要做筆記才對呀？」「笑死，整輛開走是怎樣？」「這軍人是直接逃兵了嗎？怎麼車亂丟」、「記得要插上烏克蘭國旗，不然可能會被當成是敵人」。

其實這名正妹是知名烏克蘭網紅，本身就對各式車輛相當有研究，其YouTube有167萬人訂閱，抖音粉絲更有超過400萬人，在抖音上分享的影片有超過百萬次觀看算是稀鬆平常的事。

而此次關於「如何駕駛俄製裝甲車」的爆紅影片，其實早在去年就已拍攝、上傳分享，不過因近日的俄烏衝突導致烏克蘭內出現許多被遺棄的軍武，她才將影片重新上傳，並說「如果遇到被丟棄的裝甲車，請記得要如何啟動」。