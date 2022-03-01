拜登總統特使團今到訪；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，這個節骨眼來訪正是時候，因為「今日烏克蘭，明日台灣」的自然聯想，其重要構成因素之一就是美國的不積極作為。

游盈隆指出，正當俄烏戰爭關鍵時刻，美國總統拜登特使團，今天下午搭乘行政專機專程訪台，一般咸認意義重大。明眼人都知道，此番拜登特使團來台，雖然只是卸任高層國安人員的組合，明的是表態支持台灣，暗的是要中共稍安勿躁，莫輕舉妄動。

他指出，從台灣民意的角度看，拜登特使團來的正是時候。根據台灣民意基金會在俄烏開戰前夕所做的二月及時民調，顯示過半數台灣成年人對美國拜登總統處理烏克蘭危機是不欣賞的，或說是有疑問的。

他說，上月底台灣民意基金會民調顯示，2成6基本上欣賞美國總統拜登決定即使俄烏開戰也不派兵進入烏克蘭的作法，5成1不欣賞，這項發現傳達了一個清楚的訊息，台灣人對美國總統拜登這項作為的反應，可以形容是「不約而同的群起譁然」。這明顯是一種台海軍事危機的心理投射，且這種感覺和判斷是跨政黨、跨族群、跨世代、跨性別、跨教育程度的，極為罕見。

他指出，近期「今日烏克蘭，明日台灣」的傳聞甚囂塵上，不僅在台灣內部，也感染全世界，顯然有其客觀的社會心理基礎。若干深藍資深媒體人，以及國民黨籍立委吳斯懷等，趁機煽風點火，心態固然可議，但這把火苗能不能燒起來，並成燎原之勢，還是要看台灣內外主客觀條件而定。

他表示，他不認為這把火燒的起來，台灣民心士氣短期內也沒有潰堤之虞。但拜登總統特使團在這個節骨眼來訪正是時候。因為「今日烏克蘭，明日台灣」的自然聯想，其重要構成因素之一就是美國的不積極作為。

他認為，台灣人此刻最想知道的是，有一天，中共（中國）武力犯台，美國是否會比照對待烏克蘭的方式對待台灣？「我不預期特使團會對這問題給出明確答案」。