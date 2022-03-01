農委會1日指出，2021年起推動的「農業物聯網發展計畫」，已建立至少21個農業物聯網示範應用場域，47家技術服務業者登錄農委會智慧農業科技服務體系，促成產業投資約5049萬元，增加農民收益約2485萬元，智慧農業成果已累計擴散至契作與契養場域共125場，面積逾500公頃。

其中，農委會指出，新型態畜禽健康防疫物聯網，以串聯畜禽生產管理、動物疾病診斷及屠宰作業環節等，強化產業價值鏈資訊即時性及串聯速度，促使畜牧場從飼養管理至屠宰端，全程現代化更上一層樓。

農委會表示，我國智慧農業在各級政府努力下，於智慧生產與數位服務之兩大主軸已有豐碩成果，再結合AI與5G之數位化發展浪潮，以生產場域為首，連結下游集貨、加工、屠宰、通路等場域，建置農、林、畜產業物聯網，形成產銷一體之安全農業物聯網絡。此外，建立智慧農業科技服務機構能量登錄制度，鼓勵資通訊與設備開發之業者投入農業，更加速農業物聯網科技觸及農業各產業。

農委會指出，「農業物聯網發展計畫」推動至今，活絡運用農委會、經濟部及科技部投入資源所產生的智慧農業成果擴散應用，已建立至少21個農業物聯網示範應用場域，47家技術服務業者登錄農委會智慧農業科技服務體系，促成產業投資約5049萬元，增加農民收益約2485萬元，智慧農業成果已累計擴散至契作與契養場域共125場，面積逾500公頃。

農委會說明，家禽飼養管理方面，本計畫研發雞冠顏色判識技術，辨識率已達85％，可作為健康度之輔助參考資訊，並進一步將高解析度影像、禽舍虛擬實境監測等技術，整合於智慧農業已開發之禽舍環境感測系統。至於家畜飼養，豬農則可藉由RFID耳標進行個體識別，並於動物管理平臺登錄豬隻個別資訊，以掌握如母豬生產效率或豬隻動態等，目前家禽與家畜正持續發展至透過如微型氣象站及環境監測系統，並配合物聯技術將資訊於雲端進行即時分析，預期將能有效減少農民於禽畜場巡視次數，減輕禽舍管理人員工作量。

農委會進一步指出，透過農業物聯網技術運用，協助豬隻疾病診斷方面，發展出豬隻臟器與肺炎之AI影像辨識技術，準確率達90％以上，後續可作為畜牧場即時診斷之輔助工具，快速掌握豬隻疾病初步診斷資訊，即時提供養畜禽業者改善飼養方式。此外，運用物聯網串聯屠宰場高畫質影像設備，作為遠端專家診斷、即時疫病防控及新興動物疾病監測等之參據，減少農民損失。