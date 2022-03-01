女性平均餘命比男性長，又甘願多負擔家中開銷，在38婦女節前夕，全球人壽勸女性一定要「5錢」，即趁年輕存好終身日額醫療、實支實付醫療、長照費用、工作中斷基金及退休基金，可用保單作「財庫」，即可活得更有底氣。

全球人壽引用財政部公布的2019年綜所稅統計，男性平均每人所得為64.1萬元、女性則為41.4萬元，男性收入約是女性的1.55倍，主要是很多女性結婚生子後，會選擇離開職場，男性就成為一家經濟主要來源。

同時女性細心的特質，大多願意為家人多付出一些，如買禮品給爸媽、家人，常把自己放在最後，全球人壽提醒女性要多愛自己一些，即便是家庭主婦都要及早規劃自己的醫療及退休生活。

女人也要「5錢」，全球人壽分析女性要「有錢」可從兩大方向規劃，一是完整的醫療，二是不工作或退休基金，醫療方面，如重大傷病險、住院日額、實支實付醫療及長照險都是必備款。

全球人壽建議，女性首先可考慮趁年輕時規劃終身日額醫療險，有四大好處，即保費相對較便宜、趁有收入時限期繳費、保費固定及可保障終身，有基本醫療保障用來支應老年就診的費用，其次是可以拉高實支實付醫療險額度，因應科技進步出現的新醫療方式或藥物、健保不給付的自費項目或雜支費。

因為女性平均餘命比男性長，所以若有餘力，女性也應規劃長照險，若晚年需要照護，才不致沒有照護基金或成為他人的負擔。

至於不工作或退休基金，即是要提早準備若突然失去工作、需要轉職或進修等，有不工作基金，才不至於心慌，可以從容啟動Ｂ計畫因應人生的變化；退休金則是要讓老年生活更優雅，全球人壽建議可以從短、中、長期來規劃，如透過利變壽險，提早規律投入、利用時間複利增值，替自己存不工作或退休基金，有時也可能有短期的購車、出國留學目標，亦可透過保單累積不同的目標基金。