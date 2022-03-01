由於美國財政部向俄羅斯央行實施新制裁，帶動加密貨幣市場大漲，其中比特幣跳升13％，重返4.3萬美元。

台灣時間周二中午12時左右，比特幣報43164美元，過去24小時大漲逾13％，以太幣亦躍升12％至2912美元。

美國財政部日前宣布禁止美國人民與俄羅斯央行進行交易，並凍結該央行在美資產。

Valkyrie Funds執行長瓦德（Leah Wald）表示，過去傳統資產清算與數位資產下跌之間有著強烈連結，但現在情況並非如此，倘若持續下去，比特幣與其他貨幣正位在可能成為主流的轉捩點。