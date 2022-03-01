俄羅斯入侵烏克蘭引爆雙方戰火，以美國為首的多個國家紛紛祭出經濟制裁，不僅將俄羅斯踢出SWIFT全球銀行支付系統，打擊其跨國貿易，美國也禁止美國人與俄羅斯交易。然而一波波的貿易制裁也衝擊與俄羅斯有密切交流的國家，南韓專家就喊話，現代、三星等多家韓企都在俄羅斯設廠，因此南韓將成為西方制裁受創最重的國家。

韓媒《The Korea Times》報導，南韓貿易協會表示，該國進出口商恐因美國、歐盟及其盟友將俄羅斯銀行逐出SWIFT系統而受害，出口商無法收取出貨至俄羅斯的貨款，而進口商則因南韓當地銀行拒收信用狀，無法跟俄羅斯進行貿易往來。

數據顯示，去年南韓對俄羅斯的出口額達99.8億美元，約總出口額的1.6%，若以品項來看，汽車及車用零件占逾4成出口，其次則是鋼材、營建用重機具、合成樹脂、船隻及化妝品，俄羅斯的貿易額則排在第12位。

世宗大學商學院教授Kim Dae-jong點出，南韓將是因為西方制裁俄羅斯受創最嚴重的國家，「這是南韓貿易的致命局面，如果這種狀況早日結束，那是相當幸運的，但目前的跡象都顯示，俄羅斯對烏克蘭的入侵可能會延長，這會對南韓經濟造成致命影響。」

Kim Dae-jong補充說道，「現代汽車在俄羅斯經營生產線，三星和 LG電子也在當地設有工廠，加上許多企業都在那裡積極開展業務，且南韓依賴貿易，比重高達GDP的75%，因此這一波制裁會對南韓造成傷害。」

除了汽車產業面臨嚴重影響，若歐美加強限制俄羅斯取得高科技產品的力道，南韓晶片廠三星、SK海力士等企業也會受到打擊，南韓工業經濟貿易研究所（KIET）研究員Kim Yang-paeng說：「如果禁止向俄羅斯出口半導體或含有半導體的產品，可能會對三星和SK的銷售產生負面影響，俄羅斯有相當大的消費市場，三星的智能手機銷量很龐大。」

Kim Yang-paeng強調，「如果歐美延長對俄羅斯的經濟制裁，國內晶片公司可能難以取得原物料，因為製造半導體所需的一些材料是從俄羅斯和烏克蘭進口的，即使現在仍有幾個月的庫存，但如果長期存在這個問題，就會造成損害。」