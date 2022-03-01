俄烏戰火延燒，俄國核武威脅升級，市場避險情緒濃厚，主要股市週線多數下跌。隨俄烏和平談判進入第二輪，短期仍將持續牽動市場情緒。法人分析，回顧2014年，俄羅斯出兵併吞烏克蘭克里米亞事件，美股跌幅約5%，過往經驗也顯示，只要不是發生財政上的系統性風險，政治上的衝突影響通常都只是短暫的。展望未來，後疫情時代全球經濟持續轉型，科技需求仍大幅成長，5G、電動車、半導體等產業長線趨勢明確，潔淨能源帶動市場創新。

台股掛牌的股票型ETF今早表現強勁，富蘭克林潔淨能源(00899)連續第二個交易日漲逾8個百分點，國泰網路資安(00875)漲逾5個百分點，富邦基因免疫生技(00897)、國泰基因免疫革命(00898)、富邦未來車(00895)、國泰AI+Robo(00737)、國泰智能電動車(00893)等都漲逾2個百分點以上。

國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示，台灣企業在未來科技需求上均占有一席之地，因此支撐過去一年以來出口與外銷接單金額續創新高。在本波升息預期下，資金緊縮，過往高評價股如美國科技成長股，股價大幅修正，但是台股目前評價位於中性位置，同時考量未來企業獲利將持續增長，評價並無大幅修正空間，支撐台股表現相對抗跌，建議投資人可趁指數回檔時，透過定期定額布局參與台灣科技類股長期的上漲趨勢。

國泰智能電動車ETF(00893)基金經理人游凱卉表示，儘管近期美國聯準會利率決策轉鷹及俄烏地緣政治風險升溫造成股市震盪，不過受惠於全球碳中和政策與疫後轉型需求，電動車長線成長趨勢不容忽視，建議投資人可伺機卡位電動車相關ETF，一舉囊括電動車製造商、電池供應鏈與車用晶片等產業巨頭，或以定期定額方式布局，抓住電動車產業的黃金10年商機。2021年受疫情影響出現供應鏈短料，燃油車年銷量持平，電動車2021全年度銷量卻翻倍達650萬輛，其中中國年增逾150%最強勁，歐洲次之。各大電動車廠在去年亦繳出佳績，特斯拉Model 3連續四年榮登最暢銷的純電車款，中國三劍客(蔚來、小鵬、理想汽車)2021年度交付量呈倍數成長。

Statista預估，2030年運輸工具電氣化將拿下全球電池需求量的86%，顯示電動車將扮演電池產業成長的要角。根據美國消費者技術協會(CTA)2021年底的調查，近4成的受訪者未來購車將優先考慮電動車，顯示電動車趨勢推手之主導權已逐漸由國家政策轉往消費者。