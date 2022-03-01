勞動部今(1)日公布最新一期減班休息(無薪假)統計，實施事業單位計2312家，實施人數1萬4995人，較上期增加19家，人數增加435人。勞動部表示，疫情下受境管措施影響，實施減班休息仍以旅行社居多，這次就增加306人，但整體增幅已相對趨緩。

勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，家數計2312家，實施人數1萬4995人，上期2月24日公布實施家數計2293家，實施人數1萬4560人，本次家數增加19家，人數增加435人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這次支援服務業(旅行社為主)增加4家，人數增加306人，其中一家旅行社就有200多人實施，旅行社看起來還是人數增加最多的業別，不過許多是接續申請下一期的減班休息，整體新增其實沒有數字上來的多。

王金蓉特別指出，這期教育業新增一家語言學習中心，據了解主要受疫情境管影響，外國人入境人次減少，語言課程開班也受到影響，實施減班休息人數為72人。

除了支援服務業旅行業以實施人數9235人居冠外，其他如住宿餐飲業1189人，本期增加2家、18人；運輸倉儲業1255人，本期增加4家、36人；批發零售業1040人，本期增加5家、12人，相對趨於平穩。