行政院長蘇貞昌赴立法院提出「日本福島及周邊食品輸入管制措施專案報告」，強調絕不進口核食，依科學標準把關，也期盼再開放福島五縣市食品進口後，日本也能協助台灣參與CPTPP談判。

蘇貞昌表示，2011年，日本31強震引發福島核電廠輻射外洩事故，政府立即暫停受理福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣所有食品輸入報驗。

由於日本國內採取比國際標準更嚴格的管制措施，使相關食品風險越趨降低，世界各國遂陸續取消管制措施，或取消不符合科學的「區域管制」，改採精準合理的「品項管制」。

蘇貞昌指出，經過10年，到2021年底，全世界只剩台灣與中國全面禁止日本福島等5 縣所有的食品進口，包含美國及所有CPTPP會員國在內的41個國家，則已完全解除管制措施，而歐盟同樣大幅放寬對日本食品的限令，只對少數具有風險的品項，要求進口時應附具輻射安全證明，就連中國的香港、澳門地區，都已放寬相關管制，世界各國都回歸以科學證據及國際標準為原則。

蘇貞昌認為，過去10年來，政府針對日本輸台食品嚴謹檢驗，經檢測18萬件日本進口食品，其輻射殘量全數合格，且所有有關輻射檢測的資訊，皆公布於衛福部食藥署網站，一切公開透明。政府於2016至2020年共完成6份風險評估及調查，確認最大風險暴露值均低於國際輻射防護委員會所訂標準，用科學證據確保無風險健康疑慮，所有報告亦皆已對外公開。

另外，政府逐年擴增邊境查驗人力，建置食品放射性檢測實驗室，打造食品輻射檢驗國家隊，提升檢測效能與效率，檢驗量能從2011年一年1萬7000件，大幅提升到一年約7萬件，足以因應未來邊境查驗與後市場檢驗需求。

蘇貞昌強調，政府絕不會容許核食進口，堅守食安絕不打折，為國人健康把關的前提下，基於符合國際規範，並參考其他各國管控措施，審慎盤點各項精進作為，於2022年2月8日宣示合理調整對日本福島等5縣食品長達11年的管制措施，提出新的安全規範，秉持3原則：「回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關」，由禁止「特定地區」進口改為禁止「特定品項」進口、針對具風險品項，要求提供輻射及產地雙證明，並於邊境針對福島等5縣開放品項之所有產品，百分之百逐批檢驗。

蘇貞昌重申，我國與日本互為重要夥伴與珍貴友人，不僅共享自由、民主、法治等普世價值，台日經貿關係尤其密切，日本為我國第3大貿易夥伴，我國則是日本第4大貿易夥伴。

他表示，台日國民情誼深厚堅定，兩國在遇到天災時，總是能在第一時間送暖，彼此關懷、互相扶持，去年在全球疫情爆發，各國都在搶疫苗，疫情最嚴峻之際，日本是第一個對我國雪中送炭，宣布捐贈疫苗給台灣的國家，前後6度，合計共捐贈超過420萬劑疫苗。現在全世界都已開放福島周邊食品，台灣也已經有相當的科學分析結論及風險評估數據，若再用毫無根據的作法來歧視特定國家，我們未來的路，只會越走越窄。

在台灣宣布調整日本食品管制措施後，日本前首相安倍晉三清楚表示，台灣合理開放安全的日本食品進口，已跨越要加入CPTPP最大的障礙。日本台灣交流協會會長大橋光夫也表示，台灣此決定有助於深化台日經濟關係，並建議停了8年的「台日經濟夥伴委員會」（EPC）復談。

他重申，許多CPTPP的會員國，也都一再表示歡迎願意接受高標準的國家成為會員。台灣和日本在區域安全上是命運共同體的鄰國，在經貿上則是互信合作的夥伴，自我國準備加入CPTPP開始，日本即大力表達歡迎，台日雙方將簽署食品安全合作備忘錄，未來除將加強彼此資訊交換，也將定期檢視食安管理與貿易項目，深化雙方在食安各方面的合作。