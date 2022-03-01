「菠蘿麵包」是四大台式麵包之首，更是許多人從小到大的回憶，更是許多麵包店的必備商品。85度C麵包坊特別使用法國冠軍比賽專用的T55麵粉，百分百牛奶製成的紐西蘭安佳奶油，推出兩種新口味，包括「芋泥拔絲菠蘿」，芋泥麻糬內餡綿密拉絲。「原味奶油菠蘿」口感濃郁帶些鹹香。3/1至3/21「菠蘿，美味的王者」新品嚐鮮優惠，第二件半價（價低者折），最低只要15元。

85度C全台有53家麵包坊，單是長銷固定口味的菠蘿麵包就有七種，包括丹麥菠蘿、丹麥奶酥菠蘿、菠蘿牛角、菠蘿、菠蘿奶油包、菠蘿肉鬆、小菠蘿等，其中門市銷售排行前十名，菠蘿就有四款入列，平均每天每間麵包坊賣出170個菠蘿麵包，占麵包坊總銷售額超過16％，這些都還不包括每年推出的季節性新品，所以將菠蘿，稱為「美味的王者」一點也不為過。

85度C麵包新品「芋泥拔絲菠蘿」售價32元，「原味奶油菠蘿」售價30元，口味雖然很台式，但使用的麵粉來源，可是來自法國、全世界歷史最悠久的冠軍比賽專用T55麵粉，筋性較一般亞洲麵粉高，麵包體口感更Q彈、吃起來麥香更濃郁。原味奶油菠蘿則是內餡包入安佳奶油，增加濃郁度與鹹香，讓美味再昇華。芋泥拔絲內餡有Ｑ彈可拔絲的麻糬，結合菠蘿的柔軟香酥和甜而不膩的芋頭餡，一口咬下多重口感。3/1至3/21，連續21天嘗鮮優惠，菠蘿新品第二件只要半價（價低者折），最低15元起。