高通技術公司今日宣布為其快速擴展的汽車科技產品組合推出全新且增強的解決方案。為了進一步增強Snapdragon數位底盤連網汽車平台，高通技術公司為Snapdragon車對雲服務引進新功能「連網即服務」，透過全新的技術合作，支援開箱即用的連網功能、整合分析工具以及為了打造全球新技術功能、內容與服務的雲端與裝置開發環境。

Snapdragon汽車連網平台與Snapdragon車對雲服務是Snapdragon 數位底盤不可或缺的元素，協助打造更安全、可客製化、沉浸式且可持續更新的連網智慧車輛。

高通技術公司今日也介紹了針對開發車載資通訊系統及雲端連接應用與服務的整合應用架構，即Snapdragon車載資通訊應用架構，以及全新Wi-Fi 6E汽車晶片組，旨在提升Wi-Fi應用頻寬，並以無可比擬的速度傳輸內容。

運用高通技術公司為運輸業提供汽車連網解決方案的豐富經驗，這些最新推出的技術進展讓汽車製造商得以為消費者重新定義駕駛體驗，也為汽車生態系創造新機會，開發並推出可獲利的全新數位服務。