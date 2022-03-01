高通技術公司今日宣布推出業界最先進的Wi-Fi + 藍牙連接系統：FastConnect 7800。這款先進的客戶端連接解決方案結合高速、超低延遲Wi-Fi的強大功能與最新的Wi-Fi 7規格，並增加了一系列藍牙音訊提升技術，提高了消費者對音質的期望。

FastConnect 7800導入高頻頻段同步多重連結（High Band Simultaneous Multi-Link）技術領先業界，這是Wi-Fi7網路的頂級功能，可釋放多個5GHz和6GHz連接的巨大潛力，以提供最高流通量和維持最低延遲，同時為藍牙和較低頻寬的Wi-Fi保留高流量2.4GHz頻譜。

高通技術公司副總裁暨行動運算與連線部門總經理Dino Bekis表示：「高通技術公司藉由FastConnect 7800定義無線連接的未來，再度確立其領導地位。向業界推出首款Wi-Fi 7解決方案可能對有些人來說已經足夠，但隨著高頻頻段同步多重連結的推出，我們將效能提升到了更高水準，突破了對速度與延遲的期望。加上功耗降低 達50％和智慧雙模藍牙與先進的Snapdragon Sound音訊技術，FastConnect 7800是業界最佳的客戶端連接技術。」

高頻頻段同步技術的領先高頻頻段同步多重連結是FastConnect 7800中的指標性的Wi-Fi 7特點，同時利用兩個Wi-Fi無線電在5 GHz或6 GHz頻段中實現四個高頻段連接串流。

FastConnect 7800支援所有多重連結模式，而透過高頻頻段同步多重連結，消費者能在越來越多可用的6 GHz頻譜中運用320 MHz頻道、或在全球可用的5 GHz頻譜中運用240MHz頻道，進而體驗最低延遲和干擾、無抖動的連接以及如閃電般快速的傳輸速度。