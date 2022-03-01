高通技術公司公布全新研究里程碑與創新，展示其如何推動數位轉型，並藉由5G進展協助各產業與使用案例創造頂級體驗。高通技術公司工程部門資深副總裁 John Smee表示：「從智慧型手機、汽車、工業、物聯網至XR和其他更多領域。

高通技術公司正在定義新一代的連網裝置連結智慧邊緣而這些創新始於我們研究實驗室獲得的技術突破。奠基於高通每一代無線通訊技術的領先地位，我們正在引領5G先進技術的發展，而我們最新的無線研究正為6G網路奠定基礎。

高通技術公司最新研究展示說明其如何履行統一的技術藍圖，協助十大關鍵無線創新領域的成長與進展，推動5G先進技術朝向6G演進。全新原型產品包括：先進MIMO的演進：射頻與MIMO天線設計的創新正為5G系統帶來全新功能、提升效率與彈性，並能進一步實現朝向6G進展。

另外，行動毫米波的演進：機器學習、增強行動性與頻譜共享正在改善效能、最佳化5G毫米波於要求更高的使用案例中的部署，如行動VR。5G定位：5G可為橫跨廣泛室內與室外部署的行動寬頻與低複雜度物聯網裝置提供精準定位。

其次，業精準定位：因應室內工業環境視線障礙的挑戰，5G精準定位是實現工業4.0的關鍵。支援AI的5G空中介面設計：機器學習可減少通訊間接費用（overhead），進而提升效能效率、增加可用容量，並延長裝置的電池續航力。

推動綠色、高能源效率的網路：創新的訊號品質增強技術可同時讓通訊更快速且更具能源效率，使5G網路更為永續。進入元宇宙的門票：5G使元宇宙成為可能，並推動實體、數位與虛擬世界合而為一。

工業5G網路：智慧工廠的配置結合支援協調多點傳輸的AI與5G側鏈，以超高可靠性連結更多未來工廠的裝置。我們的創新平台據點位於法國拉尼翁，將協助端對端研究，並與夥伴於5G企業專網試驗平台在新的垂直領域展開合作。

擴大廣域物聯網：藉由5G降低能力（Reduced Capability）裝置，亦稱為5G NR-Light，以及增強網狀網路，為大量5G物連網裝置拓展覆蓋範圍與連網能力。先進的蜂巢式車聯網（C-V2X）：車輛的連網能力與基礎建設／雲端可改善整體運輸生態系的安全、定位與服務。