星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，射手座、雙魚座、金牛座最害怕結婚，射手座怕失去自由，雙魚座怕失去愛情的美好，金牛座最擔心經濟壓力，導致於他們就算交往多年依然不想踏入婚姻。

▍1.射手座

射手座是典型的不婚主義者，他們覺得愛情的可貴之處在兩人相愛，如果加上婚姻的形式，等同是多了一道束縛，兩人在一起變成一種規定，而不是因為愛情而在一起。射手座在戀愛中很熱情，看起來好像非對方不可，但只要聊到結婚話題，他們就開始面露難色，他覺得生活當中還有很多美好的事物要追求，不應該把自己綁在婚姻上，簡而言之就是「還沒玩夠」，如果是為了結婚而找對象，不建議找射手座，最怕的就是交往多年卻因為聊到結婚而分手。

▍2.雙魚座

「婚姻是愛情的的墳墓」，這句話用在雙魚座身上可說是最合適的，他們是愛情的理想主義者，期待中的婚姻是神聖的、崇高的，但是隨著年齡增長，看的事情越來越多，身邊的好朋友婚後生活沒有想像中美好，讓他們漸漸開始恐婚。對雙魚座來說，談戀愛和結婚完全是兩件事，愛情是必需品，但婚姻不是，談戀愛就是兩個人甜蜜黏在一起，婚後要面對各種生活瑣事，夫妻間為了小事情摩擦，這些都讓他們想到就害怕。

▍3.金牛座

金牛座愛賺錢，考慮事情時非常現實，婚姻對他們來說是不划算的投資，好像有了家庭就要開始花大把大把的鈔票買房、買車、養家，小孩的教育費，維持一個家庭的固定開銷，讓他們想到就害怕，他們覺得婚後生活實在是太多不確定性，這種沒有保障的感覺，讓他們總是對結婚這件事閉而不談。