一卡通公司宣布啟動和Line Bank連結儲值服務，圖為儲值流程。（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

一卡通公司今（1）日宣布，啟動一卡通MONEY和LINE Bank帳戶連結儲值服務，消費者只要將錢儲值在一卡通MONEY電子支付，對應一卡通有合作的通路和場景，例如一卡通乘車碼或四大超商、夜市商圈等就可直接消費，也可進行分、轉帳或儲紅包，此外，也提供23家天然瓦斯業者線上繳費服務。

根據銀行局統計，2021年底，純網路銀行連線商業銀行的LINE Bank開業不到一年，於今年一月開戶數已突破80萬戶，名列前五大；一卡通MONEY用戶數已達455萬，應用場域更達30萬點，為便利一卡通MONEY及LINE Bank雙方用戶，一卡通公司和LINE Bank即日起攜手合作帳戶連結服務，成為首家與純網銀帳戶連結的電子支付業者。

一卡通公司董事長李懷仁表示，與LINE Bank的合作，從LINE Bank成立初期首發行的聯名簽帳金融卡「LINE Bank快點卡」就已開始，雙方再次合作電支帳戶儲值服務，除可帶給雙方用戶更便利的金融服務外，也有助雙方業務推展，更期待未來能有更多金融商品的合作及優質服務推出。

除了和LINE Bank的合作外，一卡通MONEY繳納生活繳費項目多達2200項，例如水電、停車費、有線電視費、大樓管理費、就業安定費、汽燃費、稅捐，一卡通今（1）日也宣告，和全國23家管線天然瓦斯業者完成介接，提供一卡通MONEY線上繳費服務，是台灣第一家完整提供用戶天然氣瓦斯繳費服務的電支業者。用戶可從「LINE錢包」進入，點選上方「繳費」按鈕，並點選「瓦斯費」，掃描瓦斯費帳單中的三段式條碼，即可完成繳費。

一卡通公司指出，和LINE Bank的合作，消費者只要將錢儲值在一卡通MONEY的電子支付，對應一卡通的有合作的通路和場景，就可以直接消費，舉凡一卡通乘車碼包括高捷、輕軌、渡輪、公車等大眾運輸系統，或是合作的四大超商、家樂福、夜市商圈等均可消費，此外也可在一卡通money用戶之間進行分帳、轉帳，或是紅包儲值功能。